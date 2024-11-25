ООО «Сфера воды» оштрафовали за нарушение закона о защите конкуренции

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Сфера воды» на сумму 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя – юридического лица о нарушении его исключительного права на товарные знаки.

По сведениям заявителя ООО «Сфера воды» осуществляет деятельность по продаже товаров, вводя в гражданский оборот неоригинальный товар, неправомерно маркируя его товарными знаками Заявителя, при этом разрешения на использование товарных знаков ООО «Сфера воды» не получало.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции и вынесло решение.

Управление признало действия ООО «Сфера воды» нарушающими требования закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Сфера воды» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.33 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.