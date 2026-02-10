ООО «Регзам» внесут в реестр недобросовестных подрядчиков Подмосковья

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области предоставил в УФАС сведения о нарушениях со стороны ООО «Регзам». Компания заключила с Фондом договор на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту.

В ходе исполнения контракта ООО «Регзам» нарушило условия договора, что привело к его одностороннему расторжению со стороны фонда. Документы, подтверждающие неисполнение обязательств, были представлены в антимонопольное ведомство.

Комиссия УФАС установила, что подрядчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства. По итогам рассмотрения дела принято решение о включении сведений об ООО «Регзам» в реестр недобросовестных подрядных организаций Московской области.

