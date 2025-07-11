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ООО «Медиа Мани» оштрафовано за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Медиа Мани» на сумму 170 тыс. рублей, передает пресс-служба ведомства.

В управление поступило обращение физлица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама не содержала существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг и о лице, оказывающего финансовые услуги.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Медиа Мани» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.