ООН признала Финляндию самой счастливой страной 2026 года

20 марта мир отмечает Международный день счастья. Накануне ООН опубликовала рейтинг за 2026 год, где девятый раз подряд лидирует Финляндия, сообщает ОТР .

Международный день счастья учредили по инициативе Бутана. В 2012 году Генассамблея ООН закрепила дату — 20 марта — и начала ежегодно публиковать Мировой доклад о счастье. В рейтинге 2026 года Финляндия заняла первое место, далее идут Исландия и Дания. В десятке также Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. США — 23-е, Россия — 79-я, Украина — 111-я. Последним признан Афганистан.

Психолог Анастасия Валуева отметила, что счастье связано с повседневными привычками и вниманием к позитиву.

«Очень важно сознательно перенастраивать фокус. Например, замечать каждый день три вещи, которые прошли хорошо», — сказала она.

Специалист также рекомендовала регулярную физическую активность, живое общение с близкими и «тихие окна» без новостей и соцсетей. По ее словам, практика благодарности и вечернее подведение итогов снижают тревожность и улучшают сон.

Врач-диетолог Анна Белоусова добавила, что на настроение влияют продукты, способствующие выработке серотонина.

«К ним относят шоколад и бананы», — пояснила она.

Также полезны сыры, молоко, орехи и специи, однако такие продукты стоит употреблять умеренно.

