ООН признала Финляндию самой счастливой страной 2026 года
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
20 марта мир отмечает Международный день счастья. Накануне ООН опубликовала рейтинг за 2026 год, где девятый раз подряд лидирует Финляндия, сообщает ОТР.
Международный день счастья учредили по инициативе Бутана. В 2012 году Генассамблея ООН закрепила дату — 20 марта — и начала ежегодно публиковать Мировой доклад о счастье. В рейтинге 2026 года Финляндия заняла первое место, далее идут Исландия и Дания. В десятке также Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. США — 23-е, Россия — 79-я, Украина — 111-я. Последним признан Афганистан.
Психолог Анастасия Валуева отметила, что счастье связано с повседневными привычками и вниманием к позитиву.
«Очень важно сознательно перенастраивать фокус. Например, замечать каждый день три вещи, которые прошли хорошо», — сказала она.
Специалист также рекомендовала регулярную физическую активность, живое общение с близкими и «тихие окна» без новостей и соцсетей. По ее словам, практика благодарности и вечернее подведение итогов снижают тревожность и улучшают сон.
Врач-диетолог Анна Белоусова добавила, что на настроение влияют продукты, способствующие выработке серотонина.
«К ним относят шоколад и бананы», — пояснила она.
Также полезны сыры, молоко, орехи и специи, однако такие продукты стоит употреблять умеренно.
