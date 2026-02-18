Онлифанщица украла купальник из магазина на Бали и поплатилась

Модель OnlyFans затравили в Сети за кражу купальника в магазине на Бали

Британская модель OnlyFans Джемма Дойл ради забавы совершила кражу купальника в магазине на Бали. После этого ей устроили настоящую травлю в Сети, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Девушка с подругой зашла в индонезийский магазин одежды и вынесла оттуда купальник, за который не заплатила. Момент кражи попал на видео. Владелица магазина опубликовала ролик в Сети, чтобы найти преступницу.

Видео быстро набрало просмотры и вызвало возмущение пользователей. Тогда модель решила объяснить свой поступок. Она заявила, что украла купальник «ради развлечения».

«Немного пошалила и украла, он стоил всего 30 долларов», — написала девушка.

При этом она даже не извинилась, что привело пользователей Сети в бешенство. Они даже начали угрожать модели расправой. Уже после угроз британка записала видео с извинениями и заявила, что совершила кражу «из-за неизвестной болезни». Она объяснила, что якобы несколько раз ударялась головой.

Затем она опубликовала еще один ролик, в котором вновь изменила историю. Модель отметила, что в момент кражи была пьяной. В результате она все же выплатила владелице магазина стоимость купальника. При этом Джемма собралась засудить индонезийку за разглашение своих личных данных.

