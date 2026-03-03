Онлайн-выписка из домовой книги стала самой популярной в Подмосковье

Онлайн-услуга «Выписка из домовой книги» стала самой востребованной на региональном портале Подмосковья за прошедшую неделю — ей воспользовались более 13,6 тыс. раз. В пятерку лидеров также вошли услуги для участия в ЕГЭ и ОГЭ и оформление социальных карт. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На втором месте по популярности оказалась подача онлайн-заявлений для участия в ЕГЭ и ОГЭ — жители направили более 11,6 тыс. заявок. Третью строчку заняла услуга по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области, которой воспользовались свыше 7,3 тыс. раз.

В рейтинг также вошли «Запись в кружки и секции» — более 5 тыс. заявлений, а также присвоение адреса — свыше 3,4 тыс. обращений.

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их в электронном виде можно также через мобильное приложение «Добродел». Для оформления потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.