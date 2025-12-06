Онлайн в некоторых режимах в Roblox обвалился на 75% после запрета в РФ

Ограничение Роскомнадзором доступа к игровой платформе Roblox в РФ спровоцировало значительное падение активности в наиболее популярных в странах СНГ режимах. Ряд проектов утратили до трех четвертей своей аудитории за несколько дней, сообщает Esports .

Пользователи сравнили статистику онлайна до блокировки Roblox в РФ и после нее. Выяснилось, что игроки из России оказывали огромное влияние на популярность площадки.

В тех режимах, которые были популярны у игроков из СНГ, онлайн упал в среднем в два раза. Например, в 99 Nights in the Woods количество пользователей и вовсе упало на 75%.

В соответствии с отчетами, в один момент Roblox лишился примерно полтора млн активных игроков. Большей частью из них были несовершеннолетние.

Roblox заблокировали 3 декабря. В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что снимать ограничения с платформы пока не собираются. Оснований для этого нет. Причина блокировки, по мнению ведомства, в пропаганде экстремизма и наличии небезопасного контента для детей.

