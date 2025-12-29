сегодня в 13:50

Онлайн-услугами Подмосковья за неделю воспользовались более 29 тыс раз

Жители Подмосковья за минувшую неделю более 3,7 тысячи раз воспользовались онлайн-услугой по выдаче повторных документов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале госуслуг Подмосковья за прошедшую неделю услуга «Выдача повторных документов» была востребована свыше 3,7 тысячи раз.

Лидером рейтинга стала услуга «Выписка из домовой книги», на которую поступило более 14,2 тысячи онлайн-заявлений. Второе место заняла выдача и замена социальных карт жителя Московской области — свыше 8,1 тысячи заявок. В топ популярных услуг также вошли присвоение адреса (более 3,6 тысячи заявлений) и подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ (3,6 тысячи заявлений).

На портале госуслуг Подмосковья доступно более 400 электронных услуг для граждан и бизнеса. Получить их можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.