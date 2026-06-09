Онлайн-услуга компенсации за телефон вошла в топ в Подмосковье

Жители Подмосковья за неделю подали более 7 тыс. электронных заявлений на компенсацию за домашний телефон через региональный портал госуслуг. Сервис вошел в число самых востребованных онлайн-услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На первом месте рейтинга оказалась услуга «Выписка из домовой книги» — за неделю оформлено более 16,5 тыс. онлайн-заявлений. Второй по популярности стала выдача и замена социальной карты жителя Московской области — свыше 9,3 тыс. заявок.

В число востребованных сервисов также вошли «Запись в кружки и секции» — более 8,1 тыс. заявлений — и присвоение адреса, по которому подано свыше 5,1 тыс. заявлений.

Всего на региональном портале госуслуг доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Оформить их можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.