Онлайн-справки в «МЭШ» сэкономили столичным семьям более 400 тыс часов

За два года родители столичных школьников оформили почти 1 млн цифровых справок об обучении в «Московской электронной школе» («МЭШ»). Этот онлайн-сервис помогает получить документ за пару минут. С ним горожане смогли сэкономить свыше 400 тыс. часов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы „Московской электронной школы“ для удобства пользователей. Среди возможностей платформы в том числе получение необходимых документов. С позапрошлого года для оформления справки об обучении не нужно идти в школу или писать заявление — достаточно нескольких кликов в приложении», — сказала Ракова.

Она отметила, что документ, который родители получают через «МЭШ», заверен электронной подписью и получить его можно почти моментально. Справка нужна при покупке льготных билетов на поезд, для скидок в музеях, театрах и т. д.

По словам вице-мэра, этой услугой за два года воспользовались свыше 340 тыс. родителей.

Заказать справку можно через личный кабинет родителя в электронном дневнике «МЭШ» или получить в один клик в мобильном приложении «Дневник МЭШ».

Около 70% родителей московских школьников заказали справки через смартфоны, что подтверждает удобство и мобильность сервиса. При необходимости бумажную версию справки также можно заказать в сервисе, документ будет готов в течение трех рабочих дней.