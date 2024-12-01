Онлайн-сервис «Градпроработка» заработал в Подмосковье в обновленном виде

В целях повышения качества услуг, предоставляемых участникам проектирования, градостроительства и землеустройства, в Подмосковье проведена комплексная модернизация сервиса «Градпроработка». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Онлайн-сервис «Градпроработка» реализован Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» в 2019 году. Ресурс доступен для жителей, представителей бизнеса и заинтересованных лиц на Геопортале Подмосковья. Его главная функция — оценка градостроительного потенциала территории и предоставление доступа к базовым пространственным данным.

Благодаря модернизации сервис «Градпроработка» стал многофункциональной онлайн-платформой для всех, кто активно работает в сфере градостроительства и землеустройства в регионе. Сервис является надежным инструментом при сборе исходных данных о территории и оценке ее потенциала в целях перспективного строительства или реконструкции капобъектов, позволяет существенно оптимизировать трудозатраты и время пользователей.

Функция генерации справки о земельном участке

Новая функция генерации общей справки о земельном участке позволяет получить все необходимые данные о территории в едином файле. Справка включает в себя информацию о расположении, площади, кадастровом номере земельного участка, виде разрешенного использования в соответствии с правоустанавливающими документами, а также сведения о наличии градостроительных ограничений в виде пересечений его границ с зонами с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).

Новая функция сервиса «Градпроработка» значительно упрощает сбор исходных данных о территории, планируемой к освоению. Справка формируется сервисом посредством кнопки «Печатная форма».

Формирование плана мероприятий для согласования строительства

В случае наличия ограничений по использованию земельного участка в границах тех или иных ЗОУИТ, сервис автоматически сформирует план мероприятий, необходимых для согласования строительства. В зависимости от характера зоны с особыми условиями использования территории, в плане будут указаны уполномоченные органы или организаций, в которые необходимо обратиться за согласованием, проведением измерений или предоставлением того или иного заключения. Для удобства пользователей в плане указывается способ получения услуги, средний срок ее оказания.

Данная функция позволит определить средний срок инвестиционно-строительного цикла планируемого объекта и существенно сэкономит трудозатраты и время заявителей на поиск информации о согласовании строительства или реконструкции.

Расширен функционал загрузки файлов с координатами границ

Модернизация сервиса «Градпроработка» позволила загружать файлы с координатами границ земельного участка для автоматического построения его геометрии и проверки принципиальных ограничений, не позволяющих образовать новый земельный участок.

Имея координаты планируемого участка, можно получить информацию о пересечениях его границ с другими земельными участками, внесенными в ЕГРН, с границами населенных пунктов и территориальных зон, а также с зонами с особыми условиями использования территории. Кроме того, посредством сервиса можно узнать о видах разрешенного использования земельного участка в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки муниципального образования. Для загрузки координат предусмотрено несколько форматов файлов: GeoJSON, CSV, XML и другие, что не ограничивает пользователей в способе получения координат.

Актуализация внешнего вида

Сервис получил обновление интерфейса, став более современным и удобным для пользователей. Навигация стала интуитивно понятной, что существенно упростит процесс взаимодействия с сервисом.

Специалисты ГБУ МО «Мособлгеотрест» уделяют значительное внимание доработке сервиса «Градпроработка» на основании обратной связи, они адаптируют инструменты ресурса на базе потребностей пользователей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев.