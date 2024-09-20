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Семинар по маркировке слабоалкогольных напитков и пива пройдет 23 сентября

23 сентября в режиме видеоконференции специалисты Минсельхозпрод Московской области совместно с представителями ООО «Оператор ЦРПТ» национальной системы маркировки и прослеживания продукции «Честный знак» проведут семинар на тему «Готовности предприятий оптового и розничного звена к введению обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков, а также безалкогольного пива в установленные законодательством сроки». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода Подмосковья.

На онлайн семинар приглашаются участники оборота пива, в том числе безалкогольного, и слабоалкогольных напитков — производители, импортеры, представители оптового и розничного звена, а также организаций общественного питания.

Во время совещания будут рассмотрены несколько вопросов: этапы внедрения и запуска обязательной маркировки, основные требования, особенности, процессы и технологии маркировки, а также необходимое оборудование и пошаговая схема работы для всех участников.

Онлайн семинар пройдет в 12:00. Принять участие можно без предварительной регистрации, подключившись по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.