Онлайн-ярмарка трудоустройства состоится в Серебряных Прудах 23 июля

Онлайн-ярмарка трудоустройства, организованная ГКУ Московской области «Центр занятости населения», пройдет 23 июля с 15:00 до 17:00 и направлено на поддержку всех категорий граждан, включая участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Серебряные Пруды.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с актуальными предложениями от крупных предприятий региона, задать вопросы работодателям и узнать о мерах государственной поддержки при трудоустройстве.

Для подключения к мероприятию необходимо перейти по следующей ссылке: онлайн-ярмарка трудоустройства.

«Не упустите возможность найти работу и получить полезную информацию для успешного трудоустройства!» — отметили сотрудники администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.

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