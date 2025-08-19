Онищенко высказался за единую школьную форму для учеников

Школьная форма может пойти на пользу ученикам, так как врачи смогут подобрать удобную и комфортную одежду для детей, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Школьная форма — это прежде всего здоровье, вот почему мы, медики, за нее боролись. Потому что это требование к первому слою одежды, ко второму слою одежды, требования к удобству, чтобы она не стесняла, не передавливала», — поделился своим мнением Онищенко.

Он также добавил, что это в какой-то степени уравнивает детей.

Ранее Минпросвещения России представило новый ГОСТ школьной формы, который призван снять «психологические границы» между детьми из семей с разным уровнем достатка. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая отмечала, что стандарт относится не к фасону одежды, а к качеству ткани, потому что плохая форма может навредить здоровью учеников.

Некоторые представители модного сообщества критиковали единый стандарт российской школьной формы, называя его «очень старомодным». По словам стилиста Владислава Лисовца, «костюм похож на депутатский, крой — неактуальный, женский силуэт — из бабушкиного шифоньера».