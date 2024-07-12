«Он мог появиться внезапно»: бывший «вагнеровец» вспомнил проверки Пригожина

Бывший боец ЧВК «Вагнер» по имени Вадим рассказал, что создатель военной компании Евгений Пригожин мог неожиданно посетить любое место дислокации своей группировки. По словам военного, приход бизнесмена всегда был непредсказуем, сообщает «ФедералПресс» .

«Он постоянно приезжал за ленту, в новые республики, мог появиться в любом расположении, где базировалась ЧВК, абсолютно неожиданно. С минимумом охраны Пригожин мог появиться внезапно и где угодно», — вспомнил солдат.

По мнению бывшего «вагнеровца», Пригожин проявил себя как компетентный руководитель, не склонный к «показухе» и внимательно изучавший предоставленную ему информацию.

В один из дней основатель ЧВК посетил больницу в глухом поселке, где его сотрудники проходили реабилитацию после операций, рассказал военнослужащий.

Оказалось, что единственным представителем ЧВК был лишь один врач, тогда как остальной медперсонал был местным. Пригожин, услышав позитивные отзывы о лечении от своих бойцов, распорядился выдать денежную премию всем медсестрам и санитарам, которые там были. Размер поощрения был равен их годовой зарплате, утверждает бывший боец ЧВК.

Также экс-«вагнеровец» отметил, что механизм премий в компании всегда был эффективным.