Омоложение рынка: в России активно растет число самозанятых

Число самозанятых в России за год выросло до 15 млн человек

Число официально зарегистрированных самозанятых в России за последний год увеличилось на 27% и достигло 15 млн человек. Эксперты отмечают, что рынок становится моложе и профессиональнее, сообщает «Вечерняя Москва» .

Рынок самозанятости в России продолжает расти быстрыми темпами. По данным «Т-банка», к осени 2025 года число самозанятых достигло 15 млн, что на 27% больше, чем годом ранее. Активность самозанятых, измеряемая количеством чеков, выросла на 83%. Особенно заметен рост среди молодежи: за четыре года число самозанятых в возрасте 14–17 лет увеличилось в 20 раз, а в категории 18–22 года — в 7 раз. Основная доля доходов приходится на возрастную группу 25–45 лет.

Наибольший прирост исполнителей наблюдается в курьерских услугах, складских работах, строительстве, ремонте и цифровых профессиях. Однако доходы в массовых профессиях снижаются из-за высокой конкуренции, тогда как IT и строительство остаются самыми прибыльными направлениями.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко объяснил, что популярность самозанятости связана с простотой регистрации и низкой налоговой нагрузкой. Эксперт отметил, что этот формат выгоден не только гражданам, но и государству, так как способствует легализации доходов. По его словам, до 2028 года изменений в законодательстве не ожидается, что обеспечивает рынку стабильность.

Юрист по трудовому праву Кирилл Константинов напомнил, что самозанятый — это не отдельный статус работника, а человек, применяющий специальный налоговый режим. Он подчеркнул, что при попытках подменить трудовые отношения статусом самозанятого компании рискуют получить штрафы и доначисления налогов. Эксперт советует использовать этот режим только при реальной самостоятельности исполнителя.

Руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян отметил, что самозанятые востребованы для проектной работы, особенно в IT и цифровых профессиях.

