Омбудсмен Подмосковья встретилась с победителями Всероссийской олимпиады по праву

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала о деятельности омбудсмена Подмосковья победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву. На встречу приехали школьники из городских округов: Щелково, Королев, Одинцовский, Ступино и Кашира. Мероприятие прошло в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.

«Я с большим удовольствием пообщалась с ребятами. Рассказала о своей работе, привела интересные примеры из практики. Дети увлечены правом, это чувствуется. Хочу отметить, что они умеют задавать очень хорошие вопросы», — сказала Ирина Фаевская.

Ребята задавали разные вопросы, например, влияет ли пропаганда иностранных государств на традиционные ценности России. Были вопросы и про искусственный интеллект, например, может ли нарушить права человека в информационном пространстве.

«Для меня, как для тренера, который готовит ребят ко Всероссийской олимпиаде школьников по праву, чрезвычайно важно дать детям возможность общаться с людьми, которые каждый день применяют нормы, которые мы с ними учим. Я испытываю чувство глубокой благодарности Ирине Клавдиевне за то, что находит время для общения с ребятами, для того, чтобы дать те ответы на волнующие их вопросы, которых они не найдут в законе. После встречи, мы посетили замечательный спектакль «Дядя Ваня», который не оставил равнодушным никого. Ребята обещали прочесть пьесу А. П. Чехова, как только закончат с учебниками по праву», — сказала тренер сборной Всероссийской олимпиады школьников по праву Московской области Анастасия Шепелева.

«Мне очень понравилась встреча с уполномоченным по правам человека в Московской области. Мы находились в красивом зале, обстановка была дружелюбная и располагающая. Ирина Клавдиевна рассказала нам про работу уполномоченного по правам человека и с удовольствием ответила на наши вопросы. Эта встреча помогла мне узнать интересные случаи из работы уполномоченного по правам человека и осознать важность этого должностного лица», — поделилась впечатлениями Диана Воротягина, ученица 10 класса Гимназии им. Е. М. Примакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.