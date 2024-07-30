Омбудсмен Подмосковья встретилась с бойцами СВО из Донецкой Народной Республики

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу с участниками специальной военной операции из Донецкой Народной Республики. В настоящее время они проходят профессиональную переподготовку по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в стенах Одинцовского филиала МГИМО МИД России, сообщает пресс-служба омбудсмена.

В ходе встречи омбудсмен Подмосковья рассказала об основных направлениях своей деятельности, о важности адресного подхода при рассмотрении обращений граждан. «Каждый случай уникален и требует индивидуального подхода, чтобы выявить суть проблемы и принять наилучшее решение. Наша работа — это, в первую очередь, внимание к человеческой судьбе», — отметила Ирина Фаевская.

Омбудсмен поделилась своим опытом и примерами из практики. Выступление сопровождалось показом ролика и презентации, знакомящих с институтом уполномоченного.

Слушатели со своей стороны обратились к уполномоченному по личным проблемным вопросам, связанным с адаптацией и получением необходимых социальных гарантий после прохождения военной службы в зоне специальной военной операции.

«Беседа получилась очень оживленной. Ребята после обучения вернутся домой, перед ними стоит множество управленческих задач. Надеюсь, что полученная ими информация будет полезной», — сказала Ирина Фаевская. — Наши бойцы пережили сложные испытания на фронте, многие столкнулись с трудностями в получении медицинской помощи, реабилитации и социальной поддержки. По окончании беседы сразу были приняты заявления от ребят, каждому постараемся помочь».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.