Омбудсмен Подмосковья подвела итоги «Правового марафона для пенсионеров»

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская подвела итоги ежегодной социально-правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров». Мероприятия проводили помощники уполномоченного по правам человека в Московской области на общественных началах по методическим рекомендациям, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

«Основная цель «Правового марафона для пенсионеров» — это повышение уровня правовой культуры и социальной адаптации граждан старшего поколения. Для нас важно, чтобы пожилые люди активно участвовали в социальной жизни, знали о нововведениях в законодательстве в области социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения, ЖКХ», — отметила Ирина Фаевская.

Встречи, лекции, «круглые столы», посвященные правам лиц пожилого возраста прошли в Домодедове, Богородском округе, Егорьевске, Серпухове, Воскресенске, Люберцах, Власихе, Краснознаменске, Красногорске и Наро-Фоминске. В мероприятиях приняли участие почти 700 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.