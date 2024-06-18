Омбудсмен Подмосковья и служба государственной статистики подписали соглашение

Фото - © Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская и руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области Леонид Калимуллин подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека.

В рамках соглашения стороны договорились об оперативном обмене статистической информацией по Московской области, проведении мероприятий и совместных приемов граждан.

«Особым пунктом соглашения стало проведение мероприятий, в том числе направленных на повышение грамотности граждан, — сказала Ирина Фаевская, — для нас, безусловно, важно эффективное сотрудничество с Мосстатом».

«Такое соглашение с уполномоченным по правам человека в Московской области мы подписываем впервые, — отметил глава Мосстата Леонид Калимуллин, — убежден, что статистическая информация, предоставляемая Мосстатом в рамках соглашения, будет способствовать защите прав и свобод граждан».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.