Омбудсмен Подмосковья Фаевская поучаствовала во Всероссийском совещании омбудсменов

В Москве состоялось Всероссийское совещание уполномоченных по правам человека, приуроченное к пятилетию принятия ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», под руководством федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.

В мероприятии приняли участие начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека министерства иностранных дел РФ Григорий Лукьянцев и омбудсмены 89 регионов России и 5 уполномоченных по правам коренных малочисленных народов.

По словам Татьяны Москальковой, главным результатом действия закона стало то, что институт уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

«Мы создали собственную систему государственной правозащиты, намного более эффективную и прогрессивную, чем на Западе», — отметила федеральный омбудсмен.

За пять лет количество обращений к региональным уполномоченным увеличилось более чем в полтора раза. Ими рассмотрено более 200 тыс. обращений. По их инициативе отменены или пересмотрены сотни незаконных решений, касающихся постановки на жилищный учет, переселения из аварийного жилья, отказов в возбуждении уголовного дела, увольнения с работы.

«В соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» за прошедшие годы и по настоящее время я и мои коллеги мониторим соблюдение прав граждан, проводим проверки в разных учреждениях, организовываем мероприятия по повышению правовой грамотности населения и многое другое. Хочу поблагодарить своих коллег в других субъектах нашей страны за плодотворное взаимодействие по восстановлению прав граждан. У нас налажена очень хорошая коммуникация», — сказала Ирина Фаевская.

Уполномоченные по правам человека вместе с депутатами и сенаторами наметили план дальнейшей работы по совершенствованию правозащитной деятельности. Он включает в себя расширение круга лиц, чьи решения могут обжаловать уполномоченные, закрепление процессуального статуса омбудсменов, законодательное закрепление задач и функций уполномоченных в период действия особых условий (пандемии, СВО, стихийные бедствия и т. п.), а также определение правового статуса рабочего аппарата уполномоченного.

