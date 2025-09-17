Омбудсмен Подмосковья Фаевская поучаствовала в итоговом заседании ОНК VI состава

«Мы часто совместно с ОНК посещаем пенитенциарные учреждения и я хочу отметить неформальный подход председателя ОНК Сергея Леонова, он всегда обращает внимание на детали и глубоко понимает нужды людей, с которыми мы работаем. Хочу привести пример, который касался судьбы на тот момент 19-летней девочки из Можайской колонии. Сергей Борисович взял над ней шефство, мы общими усилиями помогли ей в рамках закона о пробации. Сейчас девушка работает в АО «Мострансавто» и учится. Теперь у нее есть возможность получать образование, строить карьеру и вести полноценную жизнь», — сказала Ирина Фаевская.

Участники заседания активно обсуждали итоги проделанной работы, особое внимание было уделено вопросу наставничества и передачи опыта от 6-го состава к 7-му. Преемственность позволит новому составу ОНК быстро адаптироваться и эффективно продолжить работу по защите прав человека в местах принудительного содержания.

Председатель ОНК Московской области, зампредседателя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов в своем выступлении поблагодарил представителей органов государственной и исполнительной власти за поддержку инициатив комиссии и за полное содействие при реализации членами ОНК своих полномочий. Он подчеркнул основные достижения уходящего состава, отметил увеличение количества проверок мест принудительного содержания, успешную реализацию положений 10-ФЗ «О пробации в РФ», направленных на социализацию, социальную адаптацию и реабилитацию осужденных и снижение рецидивной преступности.

К членам ОНК обратилась Марина Юденич, советник губернатора — председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека.

«От Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева хочу поблагодарить 6 состав ОНК за самоотверженную и подвижническую работу. Люди, которые находятся в местах лишения свободы — это граждане Российской Федерации и других стран, права их должным образом должны быть защищены. Мы этим и занимаемся. Я надеюсь, что будущий состав ОНК подхватит знамя, которое мы несли с гордостью и пронесет его столь же успешно», — сказала Юденич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.