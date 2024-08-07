Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла получить паспорт раненому военнослужащему

К уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратилась супруга участника специальной военной операции. Ее муж, находящийся в военном госпитале в Москве после тяжелого ранения, не может получить свой паспорт, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

Из-за отсутствия документа, военнослужащий не может оформить необходимые справки для прохождения ВВК, МСЭ, получить соцподдержку и многое другое. По словам супруги, самостоятельно решить вопрос о доставки документа в отдел по вопросам миграции МУ МФД России «Балашихинское» не удалось.

«Чтобы помочь заявительнице, я обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, — сказала Ирина Фаевская. — В настоящее время паспорт доставлен заявителю в кратчайшие сроки».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.