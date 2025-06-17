К делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова подключилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. После проведенных обысков в главном офисе редакции и задержания журналиста, она планирует направить запрос в прокуратуру Свердловской области, а также инициировать всестороннюю проверку хода расследования.

«Я написала поручение, чтобы сделали запросы в прокуратуру области о проведении проверки. Если я вижу, что могут быть нарушения, то ходатайствую перед прокуратурой или ведомством, которое ведет следствие, чтобы провели комплексную глубокую проверку. В данном случае я считаю необходимым это сделать», — рассказала Москалькова.

Свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова задержали 5 июня по подозрению в подкупе родственника, занимающего должность начальника отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрея Карпова. Предполагается, что он якобы покупал у него сводки МВД с информацией о преступлениях, совершенных в регионе. В тот же день по месту жительства Дениса и в главном офисе редакции прошли обыски, что существенно повлияло на работу агентства. Несмотря на масштаб проведенных мероприятий, убедительных доказательств, подтверждающих обвинения в адрес Аллаярова, обнаружено не было.

Впоследствии Ленинский районный суд избрал для Дениса максимальную меру пресечения, заключив его под стражу в СИЗО на два месяца. Аллаяров категорически отрицает свою вину, утверждая, что честно исполнял свои профессиональные обязанности. Редакция также выражает уверенность в его невиновности. Адвокаты журналиста отметили отсутствие доказательств факта передачи денежных средств и уже подали апелляцию.