Омбудсмен Львова-Белова встретилась с участниками 22-й молодежной смены «Послезавтра»

С 8 по 18 сентября в пансионате в Подмосковье проходит 22-я молодежная смена проекта «Послезавтра» для подростков из регионов, затронутых боевыми действиями. Генеральным партнером выступил ПАО «Аэрофлот» — уже во второй раз, сообщает пресс-служба организаторов.

«Проводить такие поддерживающие, развивающие смены нас в 2022 году попросили ребята из новых регионов и их семьи. Все эти годы мы повышали уровень подготовки вожатых, психологов, наставников. Каждый раз стараемся делать акцент на профориентацию, развитие творческих способностей, спорт. Наша задача — чтобы для детей дни на смене стали временем перезагрузки, чтобы они нашли новых друзей. Спасибо всем, кто не остается в стороне и помогает нам делать смены „Послезавтра“ лучше», — подчеркнула Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В рамках программы участники посетили дружеский турнир по гольфу при поддержке Ассоциации гольфа России, освоили азы картинга, приняли участие в шахматном турнире под руководством Федерации шахмат России. Подростки стали специальными гостями баскетбольного матча ПБК ЦСКА и футбольного матча между ФК «Динамо» Москва и «Спартак». Особое внимание было уделено профессиональной ориентации: в учебно-тренировочном центре ребята смогли примерить на себя роль авиационного экипажа.

«Ключевым элементом остается психолого-педагогическая поддержка. Для участников были организованы групповые тренинги и индивидуальные консультации с квалифицированными психологами», — подчеркнула детский омбудсмен.

«Послезавтра» — это проект социально-психологической адаптации детей и подростков из новых регионов РФ, а также детей, которых коснулись военные действия. Оператором проекта выступает Благотворительный фонд «Страна для детей». В рамках проекта ранее проведены 21 подростковая, 6 региональных и 2 семейные смены в детских оздоровительных лагерях Московской, Ростовской, Смоленской, Ивановской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Участниками стали более 4 000 подростков из новых регионов, а также 284 человека из 62 семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.