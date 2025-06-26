Олеся Иванченко сыграет главную героиню в ремейке сериала «Моя прекрасная няня»

Новая версия сериала «Моя прекрасная няня» получила название «Няня Оксана». Олеся Иванченко, известная как ведущая шоу «Натальная карта», впервые попробует себя в актерской роли и сыграет главную героиню, сообщает Сноб .

Ранее Олеся Иванченко участвовала в КВН, занималась стендапом и вела блоги в соцсетях. Среди ее крупных проектов в качестве ведущей — «Натальная карта» и «Быстрые свидания» в VK Видео. Сама Иванченко призналась, что давно хотела стать актрисой и тщательно готовилась к дебюту.

Сюжет рассказывает историю девушки, которая приезжает в Москву из краснодарской станицы, но жених бросает ее в столице. Случайно героиня становится няней в семье вдовца-ресторатора, воспитывающего троих детей. Его роль исполнит Виктор Хориняк, звезда трилогии «Последний богатырь». Премьера запланирована на сентябрь.

Оригинальный сериал «Моя прекрасная няня» — российская комедия, снятая по мотивам американского шоу «Няня» (1993–1999). В российской адаптации, которая шла на СТС с 2004 по 2009 год, главную роль играла Анастасия Заворотнюк. Актриса скончалась 30 мая 2024 года после продолжительной болезни в возрасте 53 лет.