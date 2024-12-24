Олег Жолобов: губернатор поручил уделить максимальное внимание поддержке бизнеса

Соответствующее заявление заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Олег Жолобов сделал по итогам обращения к жителям Губернатора Андрея Воробьева. Оно проходило под девизом: «Подмосковье и национальные цели президента.

Депутат отметил, что в докладе глава региона затронул темы бюджета и экономики в Московской области, передает пресс-служба партии.

«На сегодняшний день бюджет региона составляет свыше 1 трлн рублей, а в 2013 году цифры были намного скромнее — 404 млрд рублей. С учетом переписи населения у нас 8,7 млн жителей, а по регистрациям в МВД 10 млн. Андрей Воробьев заявил, что все наши достижения, все наши программы возможны только с крепкой экономикой. И в этом я полностью согласен с губернатором», — резюмировал Олег Жолобов.

Для всей российской экономики 2025 года — это вызов, это ситуация неопределенности, высокая инфляция, высокая ключевая ставка. Вместе с тем 11 месяцев текущего года, показали, что даже в сложных условиях ситуация остается стабильной как в муниципалитетах, так и на региональном уровне. Почти за год Подмосковье прибавило 20% к бюджету, также прибавилось 32% поступлений по подоходному налогу.

«Московская область также открыта для бизнеса. Средние и малые предприятия активно развиваются. Об этом свидетельствует тот факт, что четверть региональной экономики как раз приходится на этот сектор бизнеса. Губернатор заявил, что в 2025 году власти планируют поддержать бизнес и для привлечения в регион новых инвесторов построить еще пять новых индустриальных парков. В реальности в каждом муниципальном округе должен заработать свой индустриальный парк, который не будет простаивать, а привлечет бизнесменов. Каждый житель Подмосковья, каждая семья должны чувствовать перемены к лучшему. При поддержке Президента страны и федерального правительства у нашего региона есть все возможности привлекать необходимые ресурсы, чтобы реализовывать важные и нужные проекты», — подытожил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“, — заявил Воробьев.