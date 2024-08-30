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Оконные рамы устанавливают в строящейся школе на 1,1 тыс мест в Подольске

В рамках партийного проекта «Единая Россия» «Новая школа» депутат Мособлдумы Павел Максимович вместе с заместителем главы администрации округа Подольск Анжелой Студеникиной проверил ход строительства школы на 1 100 мест в микрорайоне Климовск Подольска, сообщает пресс-служба администрации округа.

Стены большого образовательного комплекса уже приобретают законченный вид, устанавливают оконные рамы, монтируют наружные сети. В настоящее время на объекте трудятся порядка 190 человек.

Строители обещают выполнить работы до конца года. Затем будет время на подготовку классов и формирование педагогического состава.

Открытие нового образовательного учреждения позволит разгрузить близлежащие школы мкр. Климовск и обеспечить обучение школьников в первую смену.

«Как депутат Мособлдумы держу на контроле все этапы реализации проекта строительства школы с регулярным посещением объекта», — сказал Максимович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.