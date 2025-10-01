Около 80 таксистов оштрафовали в аэропортах Подмосковья с начала действия закона

Чуть больше месяца в Подмосковье действует закон о штрафах за предложение услуг такси в аэропортах Московской области вне специально отведенных для этого местах. О первых итогах рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Законом установлены штрафы для нелегальных таксистов-зазывал. Цель этих штрафов — создать финансовые барьеры для таких практик, когда в зоне прилета хаотичные толпы таксистов навязывают свои услуги, при этом предлагая проезд по сильно завышенным ценам, мешают пассажирам. К тому же нелегалы работают без лицензий, и поездка с ними может быть непредсказуемой», — пояснил Игорь Брынцалов.

Штрафы составляют 5 тысяч рублей на граждан, 20 тысяч рублей на должностных лиц и 50 тысяч рублей на юридических.

«За время действия закона уже составлено почти 80 протоколов о нарушениях, общая сумма штрафов составила порядка 400 тысяч рублей», — сказал Игорь Брынцалов.

Для выявления нарушений на территории аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский в ночное и дневное время, в том числе и в выходные, дежурят инспекторы Управления регионального административно-транспортного контроля.

Спикер Мособлдумы напомнил, что заказать такси в аэропорту можно через официальные стойки, либо через приложения агрегаторов.

