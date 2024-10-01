Около 72 млн рублей перечислили жители Москвы в поддержку бойцов СВО

Почти 72 млн рублей перечислили жители столицы на сайте «Миллион призов» в поддержку участников специальной военной операции. Перевести можно 500, 1, 2, 3 или 5 тыс. рублей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Также средства были направлены на предоставление гуманитарной помощи мирному населению, пострадавшему от боевых действий на недавно присоединенных и приграничных территориях.

Сбор организован совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Все для победы!» и открыт 15 августа. Один балл равен 1 рублю. При этом количество переводов неограниченно.

Москвичи направляют в адрес благотворительного фонда свои баллы лояльности программы «Миллион призов», которые они заработали, участвуя в проектах «Город идей», «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий» и «Наш город».

Кроме того, победители акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» переводят свои призовые баллы. Эти пожертвования составляют более 70% от общей суммы собранных средств.

Для участия в акции необходимо на сайт ag-vmeste.ru, авторизоваться с помощью логина и пароля учетной записи портала mos.ru, а затем перейти в категорию «Благотворительность», которая находится в разделе «Поощрения». Далее следует выбрать одну из карточек фонда «Народный фронт. Все для победы!».