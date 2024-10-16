Около 6,7 тыс медикаментов передали члены «Боевого Братства» в Солнечногорск

Члены организации «Боевое Братство» закупили и доставили целую газель медикаментов в филиал № 2 военного клинического госпиталя министерства обороны РФ № 1586 в Солнечногорске. В состав груза вошли порядка 6,7 тыс. упаковок различных лекарственных средств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Препараты помогут в лечении и реабилитации военнослужащих специальной военной операции.

Также для нужд медучреждения они приобрели и передали врачам четыре принтера и чернила для печати медицинских документов, а военнослужащим, проходящим лечение, — продукты и вещи. Помощь в благих делах оказали Сергей Иванов, Александр Касмылин, Сергей Миусский, Юрий Фарафонов, Сергей Авдюков, Андрей Воробьев.

«Мы помогли пополнить запасы жизненно необходимых лекарств. Теперь госпиталь лучше подготовлен к выполнению своей важной миссии — спасать и лечить военнослужащих. Помощь в дополнительных ресурсах — это наша благодарность бойцам и медикам за их ежедневный подвиг», — отметил руководитель Солнечногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Андрей Воробьев.

С самого начала специальной военной операции члены солнечногорского «Боевого Братства» оказывает материальную поддержку госпиталю, обеспечивая необходимыми ресурсами и оборудованием. Они навещают бойцов, передают им продукты и угощения, закупают лекарства, мебель, бытовую и офисную технику, медицинское и спортивное оборудование, а также помогли в проведении ремонта санитарных узлов в урологическом отделении.

Тимоновский военный госпиталь спасает жизни и восстанавливает здоровье военнослужащих. С начала СВО в филиал поступило порядка 4 тысяч раненых бойцов, и каждый получил профессиональную помощь и поддержку. В 2024 году учреждение отметило свое 75-летие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.