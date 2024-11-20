Около 62% россиян уверены, что могут отличить фейк от правды

Согласно опросам около 62% россиян считают, что могут отличить правду от лжи в медиасфере, сообщил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«С точки зрения международной статистики около 60% считают, что СМИ регулярно публикуют фейки. Это очень плохо, это означает, что падает уровень доверия к информации, публикуемой в СМИ», — сказал Табак на форуме «Диалог о фейках 2.0».

Он добавил, что около 94% журналистов считают фейки реальной проблемой и сами представители журналистского сообщества понимают эту важность.

Табак также отметил, что примерно 62% опрошенных среди россиян уверены, что могут отличить фейк от правды. Однако были проведены исследования, которые доказали, что даже специалисты не всегда их различают. 50% из них не отличили «утку» от реальной правдивой новости.