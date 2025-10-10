Около 400 студентов прошли практику в МФЦ Подмосковья с начала года

С начала года около 400 студентов прошли практику в подмосковных офисах «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Среди студентов большинство обучаются в вузах и колледжах по специальностям: право и организация социального обеспечения, юриспруденция, информационные системы и программирование, государственное и муниципальное управление, экономика и бухгалтерский учет, банковское дело и финансы.

Важным результатом взаимодействия со студентами является то, что многие из них, пройдя практику, остаются работать в многофункциональных центрах. В текущем году ряды МФЦ Подмосковья пополнились 30 работниками из числа практикантов.

Студенты отмечают, что практика и работа в МФЦ Подмосковья — это отличная возможность получить профессиональный опыт на будущее. Также в числе преимуществ они называют: удобный график, который легко совмещать с учебой, атмосферу взаимопомощи в коллективе и систему наставничества со стороны более компетентных коллег.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.