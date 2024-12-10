Около 40 млрд руб выделят в Подмосковье на меры поддержки бойцов СВО — Брынцалов

Около 40 млрд рублей предусмотрено в бюджете Московской области на меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей, сообщил в интервью РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Все действующие меры поддержки региона продолжат действовать. Вводятся и новые меры, о которых нас в том числе просили семьи бойцов в ходе наших регулярных с ними встреч», — заявил Брынцалов.

Он подчеркнул, что по просьбе родных участников СВО в Подмосковье не только продлили, но и расширили действие льготы по транспортному налогу. Автомобили с двигателями мощностью менее 200 л. с. от уплаты налога освобождены.

Также, по словам парламентария, большое количество отзывов Мособлдума получила о бесплатной реабилитации военнослужащих в центре «Ясенки», который действительно является инновационным учреждением. На сегодняшний день бесплатную реабилитацию в центре прошли почти 300 тыс. участников СВО.

Кроме того, после многочисленных обращений от военнослужащих были внесены изменения в законодательство, позволяющие супругам и родственникам, которые не являются жителями региона, находиться с проходящими реабилитацию бойцами в «Ясенках».

Брынцалов добавил, что открытие бассейна, которое запланировано на январь 2025 года, предоставит новые возможности для процесса восстановления наших героев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.

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