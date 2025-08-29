Около 300 педагогов Подмосковья обменялись опытом в ходе «Методического автобуса»

27–28 августа в городских округах Долгопрудный и Солнечногорск прошел второй рейс подмосковного проекта «Методический автобус». Мероприятие объединило около 300 педагогов и руководителей школ, предоставив площадку для обмена опытом и повышения профессиональных компетенций. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках мероприятий участники посетили мастер-классы и практические занятия, которые провели члены клуба «Учитель года Подмосковья» и директора школ региона. Основное внимание было уделено развитию педагогических и управленческих навыков.

Проект «Методический автобус» был инициирован министерством образования Московской области и реализуется с 2018 года. Его основная цель — предоставить командам педагогов-победителей конкурсов профессионального мастерства возможность делиться своим опытом с коллегами в муниципалитетах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.