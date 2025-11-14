Около 30 тыс тыс заявлений на получение экстренной соцпомощи подали в Подмосковье

С начала года электронной услугой «Оказание экстренной социальной помощи» на портале госуслуг Московской области воспользовались порядка 30 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Оформить экстренную соцпомощь могут жители Московской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, например: инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, в случае, если доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе, установленную на душу населения.

Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. При расчете учитываются доходы за три календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявки.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.