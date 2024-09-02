Около 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в сентябре

В сентября на территории Московской области пройдет около 200 ярмарок. Всего они пройдут в 41 городском округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Всего в этом месяце запланировано проведение 196 ярмарок, среди которых 175 будут посвящены различным тематикам, а 21 — сельскохозяйственной продукции. Главным направлением станет начало учебного года, поэтому на тематических ярмарках под названием «Школьные базары» можно будет приобрести все необходимые товары для учащихся.

Кроме того, будет представлен ассортимент от местных производителей и из других регионов страны. Названия таких ярмарок как «Осенний урожай», «Дары осени», «Товары регионов России», «Сделано в России», «Сделано в Подмосковье» говорят сами за себя. Больше всего ярмарок пройдет пройдет в Зарайске, Истре, Красногорске, Луховицах и Одинцове.

В ведомстве отметили, что подробную информацию о всех ярмарках, их датах и графиках работы можно узнать на официальном сайте Министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особенное внимание. Он подчеркивал, что важна прозрачность при выделении фермерам участков по программе «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, в область важно привлекать опытных фермеров.