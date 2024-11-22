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Около 20 тыс обращений приняла система-112 Подмосковья с начала запуска

22 ноября отмечается День психолога. Система-112 Московской области подчеркивает важность психологического благополучия и доступность квалифицированной поддержки для всех жителей региона. Ежедневно специалисты-психологи обрабатывают по 20 звонков, а за все время эксплуатации было принято порядка 20 тысяч обращений. Об этом сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Система-112 предоставляет бесплатную круглосуточную психологическую поддержку по телефону «112». Наши специалисты готовы оказать эмоциональную помощь и содействие в решении сложных жизненных ситуаций.

Обращаясь на номер 112, жители Московской области получат:

Круглосуточную доступность: помощь доступна в любое время дня и ночи.

Анонимность: обращение совершенно анонимно, без необходимости предоставления личной информации.

Профессиональную поддержку: специалисты готовы выслушать, оказать эмоциональную поддержку и направить в случае необходимости к другим специалистам.

Помощь в различных ситуациях: наши психологи готовы оказать помощь при стрессах, тревогах, депрессии, семейных и межличностных конфликтах, сложных жизненных ситуациях (потеря работы, развод, смерть близких).

Операторы системы-112 оказывают психологическую поддержку, а не медицинскую помощь. В случае необходимости медицинской консультации специалисты системы направят звонившего к соответствующим специалистам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.