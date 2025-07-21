Около 20 тыс га земли засеяли в Кашире

Аграрии городского округа Кашира активно готовятся к сбору урожая, который планируется начать в конце июля. В этом году сельскохозяйственными предприятиями округа засеяно 19 658 га, что свидетельствует о высокой активности сельскохозяйственных предприятий округа и их готовности к предстоящему сбору урожая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Распределение посевных площадей по культурам выглядит следующим образом:

озимые зерновые — 4 886 га;

яровые зерновые и зернобобовые культуры — 8 540 га;

масличные культуры — 5 569 га;

картофель — 316 га;

открытый грунт овощи — 57,5 га;

кормовые культуры — 90 га.

Ведется активная работа по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земельных участков, которые не использовались более 5 лет. В 2023 году было вовлечено 1 078 гектаров, в 2024 году — 610,99 гектаров. На текущий год запланировано ввести в оборот еще 315 гектаров; из них уже введено в оборот 107 гектаров, что составляет примерно 34% от запланированного объема.

На территории округа выращиваются такие культуры, как пшеница, ячмень, горох, рапс, сою и лен.

Основные сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся этим направлением, включают: ООО ФХ «СеДеК», ООО «Рускар Интернешнл», АО «Пром Продукт», ООО «АПК Вектор», ООО «Каширское Поле», ООО «МВС Агро», ООО «Крафтверк», ООО «Красная Звезда», ООО «Юг Подмосковья», ООО «Туламашагро», ИП Астапова Л.П.

Эти предприятия обеспечивают развитие сельского хозяйства округа и подготовку к успешному сбору урожая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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