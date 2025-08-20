Около 2 тыс пользователей начали пользоваться «Доброботом» в Подмосковье

Виртуальный помощник по земельным и имущественным вопросам работает на портале госуслуг Подмосковья с 1 августа. За это время его открыли почти 2 тыс. пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Чтобы получить персонализированные рекомендации Добробота, необходимо задать интересующий вопрос. Виртуальный помощник уточнит детали и подскажет подходящую услугу специально для вашего случая.

Найти Добробота и получить консультацию можно на региональном портале при переходе в категории «Жилье» (для граждан), «Земля» (для граждан и бизнеса): он расположен внутри разделов и в блоке «Полезное» основного меню.

Также виртуальный помощник автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг министерства имущественных отношений Московской области. Кроме того, на главном экране мобильного приложения Добродел находится баннер, через который можно тоже попасть в диалог с ботом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.