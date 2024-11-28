сегодня в 09:57

Около 2 тыс юных жителей Лыткарина занимаются в Доме детского творчества

В Доме детского творчества Лыткарина открыта запись на бюджетные кружки для детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет. Каждый ребенок сможет найти занятие по душе среди более чем 20 секций различной направленности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящее время у нас обучается более 1950 детей. Среди предлагаемых направлений особенно популярны кружки художественной и технической направленности», — отметила директор муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Вера Решетова.

Ребенок и его родители могут выбрать любое направление по душе: вокал, танцы, актерское мастерство, самбо, развитие мелкой моторики, начальную военную подготовку и многие другое.

Каждый обучающийся имеет возможность посещать несколько объединений и менять их в течение учебного года, что дает детям гибкость в выборе занятий. Запись осуществляется через Систему дополнительного образования Московской области по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.