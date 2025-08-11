Около 1,8 тыс человек побывали на «Празднике Изразца» в Подмосковье

9 августа на территории Зарайского кремля, Коломенско-Зарайский музей-заповедник, состоялся ежегодный арт-выходной «Праздник Изразца». Мероприятие прошло уже четвертый раз и привлекло около 1,8 тысячи жителей и гостей города, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главным событием праздника стала выставка современной авторской керамики, изделий из стекла и дерева под открытым небом «Открытый периметр», на которую свои работы привезли мастера из Гжели, Абрамцева, Рязани, Скопина и Москвы. С наступлением сумерек экспонаты подсветили огнями, что помогло по-новому взглянуть на произведения современного искусства.

Археолог Тимур Галкин и художники Елена Мач, Евгений Леонов и Константин Лихолат выступили с лекциями о находках изразцов и керамики в культурном слое Зарайска и Коломны и о воссоздании керамического декора в православном храме.

Кроме того, для гостей мероприятия прошли показ мод молодых художников-модельеров, квест по выставочному проекту «Искусство в поиске. Цвет и форма», мастер-классы по гончарному делу и искусству керамики, выступления музыкантов с классической, современной и народной музыкой.

В этот день для гостей вход на выставки «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» и «Искусство в поиске. Цвет и форма» был свободным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.