Около 170 тыс жителей Подмосковья обратились за оформлением соцкарты в 2024 году

В этом году свои первые карты получили почти 170 тыс. льготников Подмосковья, а всего в регионе ими пользуются свыше 2,2 млн жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Социальная карта — это популярная социальная услуга в Московской области. Такую карту могут получить пенсионеры, многодетные, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Она дает право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы и Подмосковья.

Сейчас для получения социальной карты нужно только подтвердить сведения в уже заполненном заявлении. Однако, некоторые льготники, по-прежнему, должны самостоятельно заполнить заявление, так как в системе имеются не все сведения о них.

Оформить новую карту, обратиться за перекодированием карты или перевыпуском ранее выданной карты, либо с просьбой заблокировать карту жители региона могут на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.