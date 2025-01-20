Около 1,6 тыс человек окунулись в купели в Крещение в Солнечногорске

Центральной площадкой для омовения в Солнечногорске стало озеро Сенеж. Всего в округе подготовили семь официальных мест для крещенских купаний. Они располагались на территории храмов или поблизости от них. По подсчетам служб безопасности, в праздничных мероприятиях участвовали свыше 3 тыс. человек. Из них в купели погрузились больше половины, сообщает пресс-служба администрации округа.

Купели организовали как под открытым небом, так и в помещениях, где поддерживали более комфортную температуру. Открытые места оборудовали палатками для переодевания с подогревом. Желающие могли согреться горячим чаем и подкрепиться угощением. Помогали им в этом «Волонтеры Подмосковья» и молодогвардейцы. У озера Сенеж работала передвижная баня-бочка.

В храмах отслужили Божественные литургии, прихожане могли подать церковные записки и поставить свечи. Перед началом купаний священнослужители Солнечногорского благочиния совершили чин Великого освящения воды.

«Поздравляю вас с великим православным праздником — Крещение Господне. Этот день объединяет нас общей верой, радостью и силой духа. В этот праздник желаю вам здоровья и счастья, пусть этот день принесёт мир, благодать и свет в каждый дом!» — поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

За безопасностью и здоровьем граждан следили сотрудники полиции, «СолнСпаса» и скорой помощи.

«Крещенские купания в округе прошли без происшествий. Безопасность купелей накануне проверила специальная комиссия. Она утвердила семь мест, где люди могли совершить обряд омовения. Особые меры были приняты в связи с толщиной льда. Иордани на водоемах оборудовали только с заходом с берега», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Крещение Господне — один из важнейших православных праздников. Он призван напомнить об одном из семи таинств. В Солнечногорском благочинии отметили, что погружение в купели — это народная благочестивая традиция, не обязательная для верующих, а в праздник важно присутствовать на богослужениях в храме.

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