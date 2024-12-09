Около 150 выездных проверок провели в МФЦ Подмосковья в 2024 году

Для контроля соблюдения требований к качеству обслуживания заявителей и условий работы многофункциональных центров Московской области сотрудники уполномоченного МФЦ провели около 150 выездных проверок и контрольных закупок. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мониторинг качества услуг, вежливости сотрудников МФЦ, а также доступности, комфортности и чистоты офисов мы проводим с помощью «тайных покупателей». В ходе выездных проверок оцениваем, соответствуют ли офисы федеральным стандартам по размерам, состоянию и оснащению», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Результаты проверок помогают определить, какие изменения необходимо внести для улучшения качества обслуживания. Так, в текущем году шесть офисов в городских округах Орехово-Зуево, Пушкинском, Одинцовском, Дмитровском и Жуковском переехали в новые помещения, еще два офиса в Орехово-Зуеве были капитально отремонтированы, офис в Дедовске увеличился более чем в два раза. Всего в Московской области действуют 236 офисов МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.