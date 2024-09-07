Около 150 тысяч москвичей проголосовали на выборах онлайн за ночь

Около 150 тыс. жителей столицы дистанционно отдали свой голос на выборах прошедшей ночью. Сделать свой выбор можно до 20:00 воскресенья, сообщает Telegram-канал «Общественный штаб: выборы — 2024».

Утро второго дня голосования на выборах в Мосгордуму, ТиНАО и Куркино проходит в штатном режиме. Электронное голосование работает стабильно.

Проголосовать в режиме онлайн москвичи могут до 20:00 8 сентября по ссылке. Отдать свой голос за кандидата на избирательных участках можно с 8:00 до 20:00 субботы и воскресенья.

С 6 по 8 сентября в столице проходят выборы депутатов Мосгордумы 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино.