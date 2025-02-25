Около 13 тонн гумпомощи отправили участникам СВО из Тучково

«Два КамАЗа, каждый из которых объёмом примерно по 13 тонн, при поддержке администрации загрузили всем необходимым — системами обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов, рациями, укрывным материалом, питьевой водой и продуктами питания. В числе груза — и УАЗ, который также необходим при выполнении боевых задач, — сообщил врип главы Рузского муниципального округа Александр Горбылев в своем Телеграм-канале.

«Огромное спасибо всем, а отдельную благодарность выражаю инициатору и идейному вдохновителю этой акции — предпринимателю Юрию Дорофееву, который сам лично отправился сопровождать гумгруз в зону спецоперации, а чтобы поднять нашим ребятам боевой дух, вместе с ним отправился и наш ансамбль „Катюша“», — добавил он.

Коллектив устроил 23 февраля концерт для наших защитников».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.