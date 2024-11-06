Около 12 тыс пенсионеров Королева участвуют в проекте «Активное долголетие»

В Королеве в программе «Активное долголетие» принимают участие около 12 тыс. пернсионеров. Королевские долголеты принимают участие в уже ставших традиционными фестивалях по скандинавской ходьбе, танцам, велозабегах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В наукограде открыто два клуба «Активного долголетия» — в центре города и в микрорайоне Юбилейный. Клубы стали настоящими точками притяжения для королевцев «серебряного» возраста. В оборудованных залах здесь проходят занятия по танцам, йоге, аэробике, проводятся разные мастер-классы, а еще здесь можно пообщаться с друзьями за чашкой чая, почитать книги, поиграть в настольные игры.

Занятия для участников программы — на любой вкус. Среди традиционных — танцы, аэробика, гимнастика, вокал, плавание, катание на коньках. Особой популярностью пользуются интересные и необычные направления, таких в Королеве несколько: плавание на сапах, катание на лошадях, театральное мастерство, нейрогимнастика, куклотерапия и сказкотерапия.

Не остаются участники программы и в стороне от благотворительных акций. Пенсионеры плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи для бойцов, которые находятся в зоне проведения СВО, участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей приграничных регионов.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.