Около 12 тыс пар подали заявления на брак в Подмосковье

В Подмосковье стартовал свадебный сезон, на который уже подано около 12 тысяч заявлений о регистрации брака. Растет интерес к выездным церемониям в парках и усадьбах региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Спрос на регистрацию брака в регионе остается высоким. Все больше молодоженов выбирают выездные площадки — парки, усадьбы и общественные пространства, где можно провести церемонию в комфортной и живописной обстановке. Перечень таких локаций ежегодно расширяется.

«Мы видим высокий спрос на регистрацию брака в Подмосковье — уже подано порядка 12 тысяч заявлений на новый свадебный сезон. Все больше пар выбирают выездные площадки — парки, усадьбы и общественные пространства, которые позволяют провести церемонию в комфортной и красивой обстановке. Отмечу, что выбор площадок постоянно расширяется, чтобы каждая пара могла найти подходящий формат для своего важного дня», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Среди популярных площадок — парк культуры и отдыха имени Олега Степанова в Серпухове, усадьба «Гребнево» в Щелкове, усадьба «Кривякино» в Воскресенске, парк «Елочки» в Домодедове, парк имени В. Талалихина в Подольске и Глуховский парк в Ногинске.

Полный список доступных мест размещен на сайте http://wedding.mosreg.ru/. Подать заявление на регистрацию брака можно через портал Госуслуг — gosuslugi.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.