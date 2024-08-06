Сотрудники Балашихинской больницы посетили с экскурсией святые места Подмосковья

Более 100 сотрудников Балашихинской больницы совершили экскурсию по святым местам Подмосковья. Поездку для них организовала профсоюзная организация медучреждения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках экскурсионного автобусного тура «Заповедное Радонежье» медработники побывали в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, Хотьковском Покровском монастыре, на источнике Гремячий ключ. Обзорная экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры и знакомство с ее архитектурным ансамблем, а это более полусотни зданий, никого не оставила равнодушным.

Группа увидела Троицкий и Успенский соборы, колокольню, Духовскую церковь и другие объекты монастырского ансамбля.Особенно запомнился самый большой водопад Подмосковья — Гремячий ключ. Верующие утверждают, что все, кто приходит сюда с надеждой и благоговением, получают духовное и телесное исцеление.

«Видно, что люди приходят на источник не только окунуться в купели и набрать святой воды. Это еще и прекрасное место для того, чтобы отдохнуть душой, поразмыслить о сокровенном. Современным людям сейчас этого так не хватает», — сказала заместитель председателя профсоюзной организации Балашихинской больницы Ольга Большова.

Профсоюз медучреждения организует подобные экскурсионные туры несколько раз в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.